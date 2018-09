Zonder prikkels en in alle rust boodschappen doen, in Sint-Michielsgestel kan het

Knokpartij in kroeg in Sint-Michiels­ges­tel, vechtersba­zen met wijkagent in gesprek

22 september SINT-MICHIELSGESTEL - In een kroeg in Sint-Michielsgestel heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een knokpartij plaatsgevonden. Dat meldt de wijkagent, op twitter. Hij zegt 'in ieder geval één dik oog' te hebben geteld.