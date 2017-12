Zorgboerderij moet knuffelkoe Roosje laten inslapen

BERLICUM - Roosje is niet meer. En dat is erg, want Roosje was tof. Tof zoals alleen Roosje tof kon zijn. Maar zorgboerderij Buiten Gewoon in Berlicum heeft haar moeten laten inslapen. ,,Ze liep mank en had echt pijn.''