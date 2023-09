Rustige derby tussen de ‘be­ker-rivalen’ Schijndel en Avanti: ‘Een bierdouche voor de spelers? Misschien om ze een beetje af te koelen’

SCHIJNDEL - De derby in de poulefase van de KNVB beker tussen RKSV Schijndel/De Wit en Avanti ’31 uit Schijndel is zondagmiddag buiten en op het voetbalveld rustig verlopen. ,,Veel te warm om je al te druk te maken”, verzucht één van de ruim vijfhonderd fans aan de zijlijn. ,,Ik ben tevreden”, aldus scheidsrechter Roy Schuurmans uit Heesch na afloop over het duel dat afgetekend in een 4-1 overwinning voor Avanti eindigde. ,,Ik heb geen gele, laat staan rode kaarten uitgedeeld”, aldus de scheids.