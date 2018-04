Bewoners raken huis kwijt na verwoestende brand in Liempde, politie vermoedt brandstichting

Welzijn De Meierij stelt vrijwilli­gers centraal in Schijndel

25 april SCHIJNDEL - 'Daar zoeken we wel vrijwilligers voor!' Zo heet het symposium dat de jubilerende welzijnsorganisatie Welzijn De Meierij op vrijdag 25 mei houdt in Schijndel. Op woensdag 23 mei is er een feestavond met workshops voor vrijwilligers.