Broertjes Wollerich uit Sint-Oedenrode regelen stageplaatsen in Colombia

Voor studenten is het vaak lastig om een buitenlandse stage en woonruimte te vinden. Stijn en Ruben helpen graag een handje.

De broers studeerden Internationaal Business en Management op de Avans Hogeschool in Breda. Deze opleiding richt zich wat betreft stages ook voornamelijk op het buitenland. Stijn studeerde een half jaar in Mexico en overtuigde zijn broer hem te volgen naar Latijns Amerika. Stijn: ,,Het is niet gemakkelijk om daar een stageplek en onderdak te regelen. Stagebemiddelaars helpen wel tegen een flink bedrag: zeshonderd tot soms drieduizend euro. Dus besloten wij om andere studenten te helpen een stage, universiteit en een accommodatie te vinden”, zo legt hij uit. ,, Op onze site plaatsten we vacatures van bedrijven die buitenlandse stagiairs vragen en brengen studenten in contact met de organisaties. Het gaat om werkplekken voor studenten van allerlei nationaliteiten in relatie met Internationaal Business en Management. Zij hoeven ons niet te betalen; via stageplekken geven wij hen graag een reden om voor Latijns Amerika te kiezen.”

Bij een onvergetelijke studietijd hoort passende woonruimte. De broers vonden hippe groepsaccommodaties voor een prijs van 170 tot 250 euro per maand. ,,Ver van huis word je op jezelf teruggeworpen. Er zijn enorme cultuurverschillen en die leer je niet op school, maar in de praktijk. Dus is een huis met gelijkgestemden heel belangrijk”, verzekert Ruben.

Om invloed te hebben op ervaringen van studenten speuren de Wollerichs in Medellín momenteel naar vastgoed waar ze een eigen Tellantohuis openen. Stijn: ,,Bovendien ontwikkelen we een supergaaf concept om studenten te betrekken bij de lokale bevolking. Denk aan muziek, dans, literatuur, bezoek aan historische steden en kennis van de lokale keuken. Hoewel Medellín steeds meer een toegankelijke en internationale stad wordt, is het nog steeds riskant om ’s nachts na twaalf uur op straat te zijn. Ons advies is: neem een taxi.”

