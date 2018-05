Buurt is overlast van café 't Stroatje in Sint-Oedenrode beu

Betekent wonen in het centrum van een bruisend dorp dat je als bewoner maar hebt om te gaan met herrie en andere overlast van stappende jeugd? Voor de omwonenden van café ’t Stroatje in Sint-Oedenrode is na jaren overlast het antwoord volmondig nee.

,,Wij weten dat wonen in het centrum voor- en nadelen heeft. Maar wij hoeven die teringherrie van bezopen en gedrogeerde bezoekers van ’t Stroatje niet te accepteren”, zegt Clemens van Dijk, die het woord voert namens de omwonenden van het bewuste café.

Mediation

De gemeente Meierijstad heeft nu een mediationtraject voorgesteld tussen omwonenden en de uitbaters Gelske Deelstra en Michael Naaykens. Deelstra zegt desgevraagd ‘wel open te staan’ voor zo’n bemiddeling, maar Van Dijk heeft zo zijn bedenkingen. ,,Omwonenden zijn best wel bereid tot mediation, maar zoiets is alleen zinvol als de gemeente voorwaarden heeft geschapen om tot een succes te kunnen komen.”

Afgelopen zaterdag heeft hij in een gesprek met burgemeester Kees van Rooij van Meierijstad een aantal mogelijke maatregelen genoemd, zoals cameratoezicht, het verbieden van het stallen van fietsen op het nabijgelegen pleintje en een samenscholingsverbod. ,,De gemeente is bereid om naar dat type maatregelen te kijken. Voor er sprake kan zijn van mediation, wachten we de initiatieven van de gemeente af”, aldus Van Dijk.

Burgemeester Van Rooij bevestigt dat er met Van Dijk gesproken is over een aanpak van de kwestie zonder concrete maatregelen te noemen. ,,We willen het aanpakken langs twee sporen. Allereerst kijken we naar de exploitatievergunning. Hierin kunnen voorschriften worden opgenomen die afgestemd zijn op het borgen van de openbare orde en veiligheid. En we kijken ook naar de hele omgeving, want de overlast vindt niet alleen plaats op deze locatie. We gaan dat allemaal in ogenschouw nemen.”