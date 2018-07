Conclusies over verontreinigde bodem Meierijstad op drijfzand gebaseerd

MEIERIJSTAD - De bodem in Meierijstad is ernstig verontreinigd door stikstof en fosfaat, zo staat in een rapport van de rekenkamercommissie. Dat terwijl er geen gerichte gegevens over zijn.

Afval scheiden gaat heel aardig, de luchtkwaliteit is overwegend prima en ook de verkeersoverlast valt relatief mee. Meierijstad doet het helemaal niet zo slecht als het om duurzaamheid gaat, zo blijkt uit het duurzaamheidsportret dat de rekenkamercommissie onlangs op liet stellen. Maar de bodem, dat is nogal een zorgenkindje. 'Er is sprake van ernstige verontreiniging door stikstof- en fosfaatemissies', zo concluderen de onderzoekers van duurzaamheidscentrum Telos. 'Die komt in belangrijke mate voor rekening van de intensieve veehouderij.'

Dat roept natuurlijk de vraag op wat er dan precies mis is in de Meierijstedelijke bodem. Maar Telos beschikt helemaal niet over gegevens die specifiek iets over de bodemkwaliteit zeggen, zo blijkt. Er zijn geen metingen gedaan of monsters genomen. Als indicator voor de bodemkwaliteit gebruiken de onderzoekers cijfers van het CBS: een berekening van het aantal kilogram aan stikstof en fosfaat per hectare cultuurgrond. Dat klinkt ingewikkeld, maar in feite meet het CBS dus hoeveel mest boeren in Meierijstad op het land brengen.

Tom Dumoulin

Dat zegt natuurlijk wel íets over de bodem: dat boeren er veel voedingsstoffen in stoppen. Maar is de bodem daarmee ook ernstig verontreinigd? Die conclusie is niet te trekken. Wat Telos doet, is in feite hetzelfde als stellen dat wielrenner Tom Dumoulin ongezond is vanwege zijn eetpatroon. Een renner in de Tour de France eet zo'n 8.000 kilocalorieën per dag. Een normaal mens met een kantoorbaan kampt dan al snel met ernstig overgewicht. Maar Dumoulin niet, want die verbrandt volop koolhydraten op de fiets.

Zo werkt het met de bodem ook: het hangt er maar net van af wat voor gewas er groeit. Grassen bedrijven in zekere zin topsport. Die zijn in staat stikstof aan zich te binden, zodat de bodem weer verbetert. Daarnaast zijn ook het vroegere bodemgebruik, grondsoort en stoffen die vanuit de lucht op het land neerdalen van invloed. Al die factoren wegen niet mee in het rapport.

Dat wil niet zeggen dat er niets aan de hand is. Overbemesting is een gekend probleem in agrarisch gebied. En Meierijstad zal zeker niet uitsluitend Dumoulin-achtige topsportpercelen herbergen. Dat de conclusies nu al tot gemor leiden bij boeren in Meierijstad, is echter volkomen begrijpelijk. Zij worden op basis van aspecifieke gegevens verantwoordelijk gesteld voor ernstige bodemverontreiniging. Terwijl boeren, zo stelt ZLTO-voorzitter Gerard van Zutphen, uit eigen bodemmonsters afleiden dat het gehalte aan meststoffen juist daalt.

Triggeren

Dat Telos deze CBS-gegevens gebruikt om iets te zeggen over de bodem, is nog wel te begrijpen. Het rapport is veelomvattend en vooral op direct beschikbare cijfers gericht. Kwalijker is dat het rapport er ook een stellige conclusie aan verbindt. Die is vooral bedoeld om de gemeente te triggeren een visie op de intensieve veehouderij te ontwikkelen, gaf hoofdonderzoeker John Dagevos desgevraagd aan.