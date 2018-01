Een wel héél bijzondere fotoshoot: burgemeester Meierijstad met 137 baby's op de foto

De medewerkster van de gemeente Meierijstad die de bijzondere fotoshoot in goede banen leidt, telt af. 'Eén, twee, drie, en allemaal de baby's in de lucht!' En dan wordt héél snel de groepsfoto gemaakt, van bovenaf, zodat goed te zien is dat de ouders en vooraan burgemeester Kees van Rooij samen het cijfer 1 vormen. En was het tot het fotomoment eigenlijk opvallend rustig in de grote gymzaal, nu schrikken een paar kindjes van de plotselinge beweging en beginnen ze hard te huilen.

Eénjarig bestaan

De bijzondere fotoshoot is een van de activiteiten in het kader van het éénjarig bestaan van fusiegemeente Meierijstad, die onlangs ook haar 80.000ste inwoner verwelkomde. Dat jongetje, de kleine Evri den Houdijker, is er vandaag samen met zijn moeder ook bij.

De zes maanden oude Philou uit Sint Oedenrode staat er met haar brede lach, grote ogen én roze strik in het haar prachtig op. Theo en Rita van Erp passen vandaag op hun kleindochter, en dus mochten zij naar de fotoshoot. Opa Theo lacht: ,,Die strik, dat hoorde bij de instructies die we van haar moeder via de app kregen. 'Misschien is dat wel leuk', stuurde ze. Dat doen we dan natuurlijk netjes."

Als de groepsfoto gemaakt is, is het tijd voor tientallen baby-selfies met de burgemeester. Die pakt de kleintjes als een volleerd (burger)vader in de armen en lacht tientallen keren naar de camera.

En vannacht droomt hij van baby's, dat kan bijna niet anders.

Volledig scherm Burgemeester Kees van Rooij gaat op de foto met 137 baby's uit Meierijstad. De groep vormde het getal 1. Van Rooij heeft de kleine Evri in de armen, de 80.000ste inwoner van Meierijstad. © Lieke Mulder