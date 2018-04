Fietser (86) uit Sint-Oedenrode komt om het leven bij ongeval in Best

Grote grazers zullen in het Vressels Bos bij Nijnsel niet verhongeren

10 april NIJNSEL - Net nu iedereen door de Oostvaardersplassen een mening lijkt te hebben over grote grazers in natuurgebieden, komen er in het Vressels Bos bij Nijnsel vijf Schotse hooglanders te lopen. De kans op een Flevoland-scenario is echter nihil.