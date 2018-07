Flinke brand in boerderij Sint-Oedenrode: vlammen slaan uit rieten dak

Column Leidt dat schreeuwen­de lerarente­kort tot YouTube-les, Cito-apps en toetsen die zichzelf nakijken?

7:00 'Mam, het was vet vandaag joh. We kregen Engels van Kwebbelkop, Enzo Knol dreunde de tafel van zeven op en mijn iPad gaf me de gouden ster omdat ik zo goed opgelet had. Een juf of meester? O, die hebben we niet. Maar zo gaat 't ook prima hoor.'