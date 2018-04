Grote grazers zullen in het Vressels Bos bij Nijnsel niet verhongeren

NIJNSEL - Net nu iedereen door de Oostvaardersplassen een mening lijkt te hebben over grote grazers in natuurgebieden, komen er in het Vressels Bos bij Nijnsel vijf Schotse hooglanders te lopen. De kans op een Flevoland-scenario is echter nihil.

Even is er een heel klein beetje opluchting te bespeuren bij koeienboer Leon Moonen. ,,Iedereen die kwam kijken, was voorstander", zegt hij over zijn Schotse hooglanders. De vijf jonge ossen werden dinsdagochtend onder behoorlijke belangstelling losgelaten in het Vressels Bos bij Nijnsel. De dieren moeten er al grazend aan bijdragen dat het flink gedunde bos rond de vennen van de Hazenputten open blijft. ,,Over een paar jaar hopen we wat heidegroei te zien", blikt boswachter Erik Saaltink vooruit.

Gemoederen

Zelden hielden 'grote grazers' de gemoederen in Nederland zo sterk bezig als de laatste maanden. De populatie uitgezette runderen, paarden en herten is daar inmiddels zo groot geworden dat de dieren massaal sterven. Zo werkt de natuur, zo vindt de een. Maar juist in Flevoland is de natuur door mensen gecreëerd, vinden anderen, die de dieren willen bijvoederen. De situatie leidde er al tot demonstraties en bedreigde boswachters. Zo ver zal het in het Vressels Bos hoe dan ook nooit komen. Al was het maar omdat de gehele populatie in Nijnsel vijf mannetjes betreft, die ook nog eens 'geholpen' zijn. ,,Bovendien worden de dieren aanzienlijk in de gaten gehouden", benadrukt Saaltink. ,,Ze grazen hier tussen april en november, daarna gaan ze op stal. In die periode verwachten we dat er hier genoeg te eten is. Het is niet de bedoeling dat ze worden bijgevoerd."

En mochten ze onverhoopt honger krijgen? Dan gaan ze terug op stal. Eigenaar Leon Moonen woont praktisch om de hoek; hij heeft een boerderij met natuurrunderen aan de Spierkesweg in Sint-Oedenrode. Waar zijn Schotse hooglanders vanaf nu het bos door trekken, staan zijn Limousinrunderen nu nog even op stal. ,,Maar die gaan binnenkort naar een plek in het Dommeldal", vertelt hij. Zijn koeien helpen zo het landschap te onderhouden. Hij streeft als boer naar een zo kort mogelijke productieketen. Uiteindelijk komen ook de grazende hooglanders ergens op een bord terecht; meestal bij horeca in de regio. En juist daarom was er dinsdagochtend in het Vressels Bos ook een feestelijk stukje tartaar te eten van brasserie De Beleving. Ondanks het feit dat rauw rundvlees om tien uur 's ochtends toch een tikje zwaar op de maag ligt.

Heidekoeien