Laarbeek wil overleg over megastal in Nijnsel

SINT-OEDENRODE/LAARBEEK - Nu de gemeente Meierijstad de vergunning voor de megastal in Nijnsel wil gaan weigeren, wil buurgemeente Laarbeek in gesprek over de gevolgen van dat besluit.

Als Meierijstad de vergunningsaanvraag voor een varkensstal met 18.000 dieren afwijst, heeft dat ook gevolgen voor Laarbeek. Zo sloot de initiatiefnemer, de familie Verhagen, tien jaar geleden een koopovereenkomst met deze buurgemeente. En zijn ook over het vergunningentraject eerder afspraken gemaakt tussen Laarbeek en de toenmalige gemeente Sint-Oedenrode. Dat benadrukt het Laarbeekse college in een brief aan de gemeenteraad van Meierijstad. B en W vragen daarin om een gesprek met zowel hun collega's in Meierijstad als de provincie Noord-Brabant 'om tot een integrale oplossing te komen.'

Laarbeek, Sint-Oedenrode en Veghel waren tien jaar geleden gezamenlijk betrokken bij het zogeheten landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Jekschotse Heide. Het idee daarbij was om intensieve veehouderijen op één plek te concentreren, weg van de bebouwde kom. 'Daar is de afgelopen jaren veel energie in gestoken', schrijft het Laarbeekse college. Intussen is er echter veel veranderd. De LOG's zijn van de baan, en de provincie zette stapsgewijs flink de rem op de intensieve veehouderij. Voor Meierijstad de aanleiding om de plannen nu alsnog af te wijzen. 'Dit besluit heeft echter wel consequenties voor de gemeente Laarbeek en andere betrokken partijen, zonder dat we invloed hebben gehad op de besluitvorming', zo staat in de brief.

Consequenties

Wat die consequenties precies zijn, houdt Laarbeek op dit moment in het midden. Wel noemt de gemeente expliciet de verkoop van het bouwkavel; wanneer het plan écht niet door gaat, blijft dat in het bezit van de gemeente Laarbeek. In plaats van dat Laarbeek ruim een half miljoen euro krijgt, zoals eerder afgesproken, zit de gemeente dan met een stuk braakliggende grond in een buurgemeente in haar maag.