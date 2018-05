Meierijstad wil aanpak laaggeletterdheid

Schamen mensen zich vanwege lage taalvaardigheid? Volgens Hennie wel. Samen met vier cursisten overwon ze haar gêne en verbetert met lerares Franka Voortwist haar taalvaardigheden. Hennie: ,,We hadden thuis allemaal moeite met taal. Bang om uitgelachen te worden, praatte je daar niet over. Ik moest voor mijn werk in de ziekenhuiskeuken formulieren invullen via de computer. Dat was lastig. Toen zag ik een advertentie: lezen en schrijven voor volwassenen. Ik ben een vijftigplusser, kon ik dat nog leren? Ik gaf me op en nu ben ik zó blij. Ik voel ik me vrijer en heb minder vaak anderen nodig.”

Taalachterstand

Meierijstad wil inzicht krijgen in de huidige situatie, organisaties benaderen die te maken hebben met taalachterstand en een manier vinden om deze mensen te motiveren voor bijscholing. Inge Schouwink is coördinator taalbegeleiding in het Taalhuis te Schijndel. ,,Taalachterstand moet bespreekbaar worden. Dat maakt de drempel lager. Ook kunnen taalorganisaties samenwerken, niet elk dorp heeft hetzelfde nodig. Verder dient de docent een professionele opleiding te volgen die meer gericht is op het omgaan met mensen met taalachterstand, dan taaltechnisch. Want schaamte is de grootste struikelblok om een taalcursus te volgen.” In Schijndel volgen momenteel 13 personen de taalcursus, in Sint-Oedenrode 5 en in Veghel 22. Bijna een half procent van het totaal aantal laaggeletterden.