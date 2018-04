Oeverzwaluwen en geen windmolens in Sint-Oedenrode

Hoe wonderlijk kan het lopen. In plaats van wentelende wieken scheert de oeverzwaluw langs de Koeveringsedijk in Sint-Oedenrode. Jarenlang beijverden vier ondernemers – Jan Dekkers, René Dekkers, Jan van der Linden en Leo Vos – zich om langs de Koeveringsedijk windmolens te plaatsen. Uiteindelijk ging het project niet door omdat Vliegbasis Volkel last zou krijgen van radarstoring.

Compensatie door sloop van stallen, ingeleverde rechten en schadevergoeding vanwege procedures, resulteerden in landgoed De Rijt waarvan de vier ondernemers eigenaar werden. Ze ontwikkelden zeven hectare natuur waaronder een enorme vijver. De uitgegraven grond werd ter plekke in depot gezet en twee jaar geleden ontdekte Ans Dekkers dat er oeverzwaluwen nestelden in de steile grondhopen. Een jaar later was hun aantal drastisch gestegen.

Loodrecht

Omdat het depot moest verdwijnen, zocht zij in najaar 2017 contact met het Brabants Landschap, IVN Rooi en de Weidevogelgroep. IVN-projectleider Henk Steenbakkers: ,,We wilden niet dat de oeverzwaluw uit Rooi verdween. We kregen subsidie en begonnen in maart met de bouw van een 24 meter lange betonnen keerwand van twee en een halve meter hoog.”

Steenbakkers vervolgt: ,,Het was belangrijk dat de loodrechte wand vóór 1 april gerealiseerd werd. Dan keren de zwaluwen terug uit hun Afrikaans winterverblijf en begint het nieuwe broedseizoen.”

Intussen vliegen enkele zwaluwen boven de vijver; ze zoeken muggen, insecten en nestmateriaal. ,,Ik heb al tien paartjes geteld die een nestgat in beslag genomen hebben”, zegt IVN-voorzitter Wim de Vrij. ,,Volgens de telling broedden er vorig jaar negentig paartjes. Dat was voor ons reden om een wand met 144 nestgaten te plaatsen zodat de zwaluwfamilies kunnen uitbreiden. Aan de achterkant van de keerwand is een talud aangebracht. De oeverzwaluw vliegt in het gat en graaft tot ongeveer anderhalve meter diep een nestgat, bekleedt het met gras en veren en legt vanaf eind mei, vier tot vijf eieren. Meestal volgt een tweede legsel.”