OM wil pedofiel uit Sint-Oedenrode in dwang-tbs

DEN BOSCH - Zelfs al had de 61-jarige pedofiel spijt van wat hij verschillende kinderen aandeed, dan nog zal hij alle gevolgen niet beseffen, zo hield de officier van justitie dinsdag de Bossche rechtbank voor. "Een opa zit nu in zak en as omdat hij zijn kleindochtertjes niet meer durft aan te raken, laat staan knuffelen." De inwoner van Sint- Oedenrode verdient volgens het OM zeven jaar cel gevolgd door tbs met dwangverpleging.

Het was vorig jaar niet lang na een logeerpartijtje bij de 'aardige buurman' dat een meisje (5) de door ouders meest gevreesde woorden sprak. Dat ze in hun blootje met elkaar hadden gespeeld. Hij had ook foto's gemaakt. De schok van de ouders kwadrateerde toen haar zusje (9) zei dat hij dat ook met haar had gedaan.

En het ging verder. Tussen 2,5 miljoen foto's van de man zaten tienduizenden kinderpornoplaatjes en bijna achtduizend filmpjes. Daaronder niet alleen materiaal van de buurmeisjes. Foto's van een jongen leidde naar de zoon van een collega die begin deze eeuw bij hem logeerde en ook ontucht moest ondergaan. Foto's van een derde meisje waren net niet pornografisch. De man vertelde een andere moeder dat ze zich geen zorgen hoefde te maken: dat geheugenkaartje had hij doorgeknipt en doorgespoeld.

Verboden gevoelens

De buurmeisjes waren bij hem onder de douche gegaan en volgens hem waren ze 'nieuwsgierig naar hun onderkant'. Die had hij voor hen gefilmd. Zonder opwinding of verder misbruik, op 'wat strelen' na. De meisjes zeiden dat het veel verder was gegaan en niet eenmalig.

Officier van justitie Janine Kramer nam de man zijn pedofiele afwijking niet kwalijk, het leek haar verschrikkelijk te moeten leven met verboden gevoelens. Maar hij had de plicht die in de hand te houden. Temeer daar hij al tweemaal eerder is veroordeeld. De verdachte probeerde van zich af te bijten, maar daar had hij aan Kramer een verkeerde. Alle ontkenningen weerlegde ze met eigen eerdere verklaringen.

Quote Elke dag groette hij de ouders van de buurmeisjes die hij had misbruikt Officier van Justitie Janine Kramer

Zelf vond hij zich geen crimineel, hij was geen kinderlokker die met een zak snoep bij de school staat. "" Nee, u bent erger", beet Kramer hem toe. "U maakte het een geheimpje, zorgde dat de kinderen terugkwamen en elke dag groette u hun nietsvermoedende ouders." Hij gebruikte geen dwang, maar dat was omdat hij wist dat het dan fout zou lopen, niet uit zorg om de kinderen.

Kleinkinderen

De man is uitvoerig onderzocht door zowel het Pieter Baan Centrum als het Instituut voor Forensische Psychiatrie. De deskundigen waren het roerend met elkaar eens dat de man de rest van zijn leven in de gaten moest worden gehouden. Maar volgens het NIFP kon dat ook door plaatsing in een verzorgingshuis, als dat extra zou opletten als op zondagmiddag kleinkinderen van andere bewoners langskwamen.