Raad Meierijstad stemt tegen megastal in Nijnsel

Museum Hoeve Strobol in Nijnsel is een stoommachine rijker

14 december NIJNSEL - ,,De vondst van de stationaire stoommachine in Frankrijk gebouwd in 1935, is de spreekwoordelijke speld in de hooiberg", zegt Bert Verbakel eigenaar van museum Hoeve Strobol. Donderdag kreeg de authentieke stoommachine een tijdelijke plek op het terrein van Hove Strobol.