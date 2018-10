Renovatie van zwembad Sint-Oedenrode gaat niet door

SINT-OEDENRODE - De renovatie van zwembad De Neul in Sint-Oedenrode gaat niet door in 2019. Meierijstad had hier ruim twee miljoen euro voor uitgetrokken.

Uit onderzoek van het bouwteam blijkt dat de kosten voor een grondige renovatie veel hoger uitvallen dan gedacht. Het college van B en W van Meierijstad gaat zich nu opnieuw beraden over de beste optie(s). Er wordt zelfs onderzocht of nieuwbouw tot de mogelijkheden behoort. Hierbij brengt Meierijstad ook de mogelijkheden voor twee identieke zwembaden in Veghel en Sint-Oedenrode in beeld.

Ook voor Veghel geldt dat het zwembad (De Beemd) nodig aan vernieuwing toe is. Voor een nieuw zwembad in Veghel loopt momenteel al een haalbaarheidsonderzoek. De huidige coalitie koos in het beleidsakkoord voor het behouden van zwembaden in alle drie de grote kernen: Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode. Maar in de gemeenteraad zijn hier al kritische geluiden over te horen.

Volledig scherm De Beemd in Veghel ontvangt circa 110.000 bezoekers per jaar. © Robèrt van Lith/BD

Tot zomervakantie

Het 40 jaar oude zwembad in Sint-Oedenrode blijft voorlopig nog in gebruik. Zwemmers kunnen tot 6 juli 2019, het begin van de zomervakantie, terecht in De Neul. Uit het nadere onderzoek bleek dat de kosten voor renovatie veel hoger uitvallen. Zo is voor het verduurzamen van het bad, zoals het gasloos maken, extra geld nodig. En meerdere installaties blijken verouderd. Bovendien blijkt het niet haalbaar om De Neul geschikt te maken voor waterpolo, wat de grootste wens van gebruikers van het bad was. Dit blijkt niet mogelijk zonder concessies te doen aan andere gebruikers en is bovendien erg kostbaar, aldus het college in een brief aan de raad.