Snelbushalte komt er, ondanks beperkte tijdwinst, nu echt aan in Sint-Oedenrode

Viaduct

Van die hoge frequentie zal de snelbus het in Sint-Oedenrode voornamelijk moeten hebben. De tijdwinst naar de belangrijkste bestemmingen Eindhoven en (in mindere mate) Den Bosch is namelijk beperkt. Naar Den Bosch is een overstap nodig, naar Eindhoven is de snelbus zo'n zes minuten sneller. Die tijdwinst gaat echter al snel verloren omdat het voor de gemiddelde Rooienaar meer tijd kost om bij de halte te komen: die ligt immers buiten het dorp. Ook de ligging van de haltes, aan weerszijden van de snelweg, zorgt voor tijdverlies. Reizigers zullen immers eerst via het viaduct over de A50 terug naar de overkant moeten om bij hun fiets te komen.

Vanwege die nadelen, de kosten (zo'n twee ton volgens het oorspronkelijke plan) en onduidelijkheid over de toename van de stroom reizigers zette de toenmalige gemeenteraad van Sint-Oedenrode in 2015 aanvankelijk een streep door de plannen. De gemeente bleef daarna echter wel onderhandelen om tot verbeteringen te komen. De halte kwam dan ook terug in het coalitieprogramma. In het huidige plaatje is er echter niet zo heel veel veranderd ten opzichte van 2015. Een halte aan de afrit blijft voor Arriva de enige optie; anders gaat volgens de vervoerder te veel tijd verloren. Een gerichte schatting van de toename van het aantal reizigers is er ook nu niet. 'Arriva geeft aan dat de toename van het aantal reizigers moeilijk in te schatten is', aldus een woordvoerder van de gemeente. 'Er is een bestaande groep reizigers met een behoorlijke omvang (circa 135.000 per jaar), die na realisatie van de HOV-halte extra keuzes krijgt. Die reizigersgroep groeit dan ook, is de verwachting.'