Strijd om megastal Nijnsel nog niet gestreden: raad Meierijstad verdeeld

De komst van een megastal met 18.000 varkens in Nijnsel is wel degelijk onmogelijk geworden door de nieuwe regels van de provincie. Ook al is de provincie zelf bereid een uitzondering te maken. Dat stelde wethouder Eric van den Boogaard (Team Meierijstad) donderdagavond tijdens een commissievergadering. ,,De provincie geeft weliswaar aan dat ze in dit specifieke geval geen bezwaar zal indienen. Maar afwijken van de regels is juridisch niet houdbaar. Ook anderen dan de provincie kunnen immers bezwaar indienen", zo reageerde hij op vragen van commissieleden.

De Meierijstadse gemeenteraad bleek donderdag behoorlijk behoorlijk verdeeld. Coalitiepartijen CDA en VVD zijn tegen het voorstel van B en W om de vergunning nu alsnog te weigeren. Maar een groot deel van de oppositie lijkt de gewijzigde koers juist te gaan steunen. Zo gaf de SP aan dat de procedure 'stonk' en de 'draai van het college vraagtekens opriep'. ,,Maar wij willen deze stal niet. Het is dan toch een cadeautje voor de burger", vond Kees van Limpt.

Discussie

Cruciaal in de discussie is het zogeheten 'stalderingsbeleid' van de provincie. Boeren die nieuwe stallen willen bouwen, mogen dat voortaan alleen doen nadat er elders in de regio stallen gesloopt zijn. Daarbij kan de uitbreidende broer de 'rechten' van de slopende veehouder in feite overnemen. Die regeling is echter pas net in werking; gehandeld wordt er nog nauwelijks. Een vergunning kan volgens de nieuwe provincieregels echter niet worden afgegeven zonder voldoende stalderingsrechten. Vandaar dat de familie Verhagen, die al tien jaar ijvert voor de bouw van de nieuwe stal, eerder deze maand te horen kreeg dat zijn vergunning zou worden afgewezen als hij niet binnen tien dagen zou stalderen. ,,Onhaalbaar en onredelijk'', vond CDA'er Johan van Gerwen die nieuwe eis. De partij legde de zwartepiet voor een groot deel bij de provincie, evenals de VVD. ,,Dit is zonder enige overgangsregeling ingevoerd. Het college zit tussen twee vuren, dat snappen we", aldus Frank-Jan van Zutven (VVD).