Tien auto-inbraken in twee nachten tijd in Schijndel en Sint-Oedenrode

Meierij­stad zingt voor 'engeltjes' in Zuid-Afri­ka

18 september SCHIJNDEL/VEGHEL - 25000 euro. Dat is het bedrag dat Anja van de Zand (58) uit Schijndel minimaal nodig heeft voor een grondige renovatie van het kinderdagverblijf Little Angels in een township bij Kaapstad in Zuid-Afrika. Dit wil ze vooral ophalen met Voices of Meierijstad. Dit evenement is op 20 januari 2019 in De Blauwe Kei in Veghel.