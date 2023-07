AVROTROS erkent fouten na mislukte songfestivaldeelname

Behalve de aanstelling van een nieuwe voorzitter wordt op dit moment gezocht naar twee nieuwe vertegenwoordigers uit de muziekindustrie. Zij moeten Jan Smit gaan vervangen, die eerder aangaf te stoppen.



Van de Nieuwenhuijzen wordt de nieuwe Head of Delegation. Hij begeleidt de commissie bij de selectie, is eindverantwoordelijk voor de totstandkoming van de act en voert de delegatie aan in de aanloop naar en tijdens het songfestival. Met zijn aanstelling wordt dit proces volgens de AvroTros voor de Nederlandse inzending van begin tot eind bewaakt en begeleid. Hier was veel kritiek op bij het avontuur van Mia en Dion in Liverpool. ,,We zien het songfestival vanaf dit jaar als één project. Vanaf de opening van de inschrijving tot de landing op Schiphol, met een duidelijke visie en één projectleider”, aldus Van Stade.



Van de Nieuwenhuijzen is geen onbekende bij het liedjesfestijn. Hij had een prominente rol binnen de internationale productieteams van de Eurovisie Songfestivals in Rotterdam (2021), Turijn (2022) en Liverpool (2023). Als Head of Contest werkte hij nauw samen met omroeporganisatie EBU en met alle deelnemende delegaties bij de totstandkoming van hun act.



Naast Van den Nieuwenhuizen blijven Cornald Maas, Hila Noordzai (presentatrice en voormalig radio-dj), Sander Lantinga (radio-dj) en Carolien Borgers (radio-dj) actief in de selectiecommissie. Die dus nog wordt aangevuld door twee muziekprofessionals.