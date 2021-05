De deelnemers van de eerste halve finale van het songfestival op een rij

Video Terugkij­ken: Linda Wagenma­kers en Richard Groenen­dijk te gast bij Songfesti­val Aftelshow

10 mei Actrice/zangeres Linda Wagenmakers (45) maakte maandag haar rentree in de eerste aflevering van de Songfestival Aftelshow. Ook songfestivalfan Richard Groenendijk was aanwezig om vooruit te blikken op het Eurovisie Songfestival in Ahoy.