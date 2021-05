Dit zijn de gekste dingen die voorbij kwamen bij het Songfestival

Songfesti­val voorzien van gebarentol­ken en audiode­scrip­tie

13 mei Het Eurovisie Songfestival in Rotterdam Ahoy is volgende week ook te volgen voor mensen die niet of slecht kunnen zien of horen. De shows worden voorzien van gebarentolken, dansers die de liedjes uitbeelden en audiodescriptie, waarbij een stem beschrijft wat er te zien is. Dat heeft de organisatie vandaag bekendgemaakt.