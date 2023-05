Jan Smit klaar met kritiek op commentaar: ‘Leven is te kort voor al dat domme en negatieve gezeik’

‘Cornald. Mijn vriend en Songfestivalkompas’, begint Smit zijn relaas. ‘Het meest geniet ik van het commentaar op ons commentaar! Goed doe je het namelijk toch nooit. Een wijs iemand zou zeggen; ‘Maak er een bal van en gooi hem weg…’ Een aanrader! Het leven is te kort voor al dat domme en negatieve gezeik. Ik wens iedereen een heel fijn weekend!’

Smit en Maas deden afgelopen dinsdag en donderdag bij de halve finales net als zaterdag bij de grote finale van het Eurovisie Songfestival het commentaar in Liverpool. Na het optreden van Mia en Dion constateerde de Volendamse zanger dat het ‘loepzuiver’ was en dat ‘het stond als een huis’. Maar ook hun andere commentaren over diverse opvallende acts kunnen op social media op kritiek rekenen.