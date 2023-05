Mia en Dion in matchende zwarte outfits op songfestivalpodium

Het Nederlandse duo mocht maandag voor het eerst repeteren op het podium in Liverpool. In een liveblog op de website schrijft organisator European Broadcasting Union (EBU) ook dat Nicolai en Cooper Burning Daylight op een ‘klein ronddraaiend podium’ hebben gezongen. Hun act zou daardoor ‘heel intiem’ aanvoelen. Ook werd een rookmachine gebruikt.

Het is de eerste informatie die bekend is gemaakt over het optreden van Nicolai en Cooper. Deze eerste repetitie is zoals gebruikelijk achter gesloten deuren, maar het is voor het eerst dat alle repetities tot aan de generale repetities niet toegankelijk zijn. De EBU heeft daarvoor gekozen zodat artiesten nog in alle rust kunnen bijschaven. Dat betekent dat het pas tijdens de generale repetitie op 8 mei duidelijk zal worden hoe de act van het duo er precies uitziet. Nicolai en Cooper mogen woensdag weer repeteren.