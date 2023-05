AD Songfestival PodcastGoeie liedjes, mooie liedjes, aparte liedjes en wanstaltige folklore. En natuurlijk alles over onze Nederlandse inzending, Mia en Dion. Het ijs tijd voor de Songfestival-special van de AD Media Podcast. En de grote vraag is of het Nederlandse duo de finale gaat halen: ‘Mia en Dion zitten met Nederland op de wipstoel tijdens de halve finale Songfestival!’

Deze aflevering dus geen verse AD Mediapodcast, maar een Eurovisie Songfestival special van de AD Mediapodcast. Hier hoor je het laatste nieuws, rechtstreeks van onze verslaggevers uit Liverpool. Een overzicht van alle liedjes die ertoe doen voor de aankomende eerste halve finale van het songfestival in Engeland. Met Songfestivalverslaggever Alexander van Eenennaam, rechtstreeks vanuit Liverpool. En mediaverslaggever en Songfestival-liefhebber Mark den Blanken. Het laatste nieuws over de repetities, de turquoise loper en topfavoriet Loreen van Zweden die lijkt persoonlijk op de hoogte te zijn van deze podcast-special.

Dit is een tweede special in een reeks van 4. Aflevering 1 is een alles-omvattende podcast over het Songfestival. Dus mocht je je deze week pas voor het eerst onderdompelen in alles wat Eurovisie is, luister dan eerst naar aflevering 1. Deze aflevering concentreert zich vooral op de eerste halve finale. De presentatie is in handen van songfestivalliefhebber Manuel Venderbos.

Programma eerste halve finale Songfestival

1. Noorwegen: Alessandra - Queen of kings

2. Malta: The Busker - Dance (our own party)

3. Servië: Luke Black - Samo mi se spava

4. Letland: Sudden Lights - Aija

5. Portugal: Mimicat - Ai Coração

6. Ierland: Wild Youth - We are one

7. Kroatië: Let 3 - Sama SC!

8. Zwitserland: Remo Forrer - Watergun

9. Israël: Noa Kirel - Unicorn

10. Moldavië: Pasha Perfeni - Soarele si luna

11. Zweden: Loreen - Tattoo

12. Azerbeidzjan: TuralTuranX - Tell me more

13. Tsjechië: Vesna - My sister’s crown

14. Nederland: Mia Nicolai & Dion Cooper - Burning Daylight

15. Finland: Käärijä - Cha Cha Cha

Hoe laat treden Mia en Dion precies op?

Schakel iets voor 22.10 uur in om het optreden van Mia en Dion op het Eurovisie Songfestival in Liverpool niet te missen. Rond 23.00 uur weten we of Nederland door is naar de finale.

Volledig scherm Dion Cooper en Mia Nicolai. © ANP