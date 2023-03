Nederlands songfestivalduo opnieuw iets gedaald bij bookmakers

Opvallend is dat momenteel Armenië, Zwitserland en Georgië allemaal hoger staan bij de bookmakers, terwijl van die landen nog geen liedje bekend is. Ook Servië (14) staat hoger, terwijl dat land ook nog geen artiest heeft aangekondigd.

De Finse inzending Käärijä is sinds donderdag een plekje gestegen. Het nummer Cha Cha Cha staat nu met een winkans van 15 procent op de tweede plek. Daarna volgt Oekraïne (14 procent). Op iets grotere afstand volgt het Verenigd Koninkrijk (5 procent), hoewel het organiserende land nog geen kandidaat of lied heeft gepresenteerd.

Zweden wordt door de bookmakers nog altijd gezien als de grootste kanshebber voor de winst. Hoewel er nog geen artiest of nummer bekend is voor Zweden, heeft het land een winkans van 31 procent. Wel wordt door velen aangenomen dat het opnieuw zangeres Loreen wordt die namens Zweden meedoet in Liverpool. Zij won in 2012 al met het nummer Euphoria, een van de grootste songfestivalhits.