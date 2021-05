Nikkie de Jager leerde van de attitude van Chantal, de kalmte van Jan en de lach van Edsilia

videoZe werd alom bewierookt als ster van de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. Dat terwijl Nikkie de Jager (27) naam maakte als onlinefenomeen en niet als televisiehost. Tussen beide halve finales in vertelt ze samen met haar drie collega’s Edsilia Rombley, Chantal Janzen en Jan Smit hoe het haar vergaat in Ahoy.

Over één ding zijn de vier Nederlandse presentatoren van het Eurovisie Songfestival het eens; wat zij gaan eten na de finale van zaterdag. In Rotterdam opereren ze een volle week als een geolied kwartet, een connectie die in de nacht van zaterdag op zondag overgaat in een zelfbenoemd frietverbond. ,,Onze jurken zitten zo strak, we hebben al die tijd zo gezond gegeten, zaterdag willen we friet’’, zegt Chantal Janzen op woensdagavond, net na de eerste repetitie van de tweede halve finale. ,,Met veel saus’’, voegt Nikkie de Jager toe.

Dat Janzen goed kan improviseren, zoals ze dinsdag al liet zien toen een camera sneuvelde, is bekend. Maar De Jager verraste met de hoofdrol in de eerste halve finale. Die geeft ze in de tweede donderdag niet uit handen, zo bleek bij de eerste repetitie. Ze kreeg vanuit allerlei landen de complimenten toegezwaaid en ook onze columniste Angela de Jong beschreef haar verbazing.

Volledig scherm Presentatoren Edsilia Rombley, Chantal Janzen, Jan Smit en Nikkie de Jager © Brunopress

Woensdag was een dag van gemengde gevoelens voor De Jager, die bedolven onder loftuitingen op Instagram stilstond bij haar overleden broertje. Deze woensdag had hij 17 jaar moeten worden. ,,Voordat ik op moest voor de eerste halve finale keek ik omhoog en zei ik: deze is voor jou broertje’’, schreef ze. De uitzending was spannend en emotioneel voor haar. ,,Meteen na afloop moest ik huilen. Edsilia keek me aan: wat is er met je? Maar het was gewoon van blijdschap. Hier heb ik jaren van gedroomd, om dit te mogen doen.’’

Volledig scherm Nikkie de Jager tijdens de repetities in haar jurk voor de tweede halve finale © Brunopress/Patrick van Emst

De Jager vertelde woensdag aan de internationale pers hoe ze zich als presentator heeft geschoold; mede door af te kijken bij haar collega’s. ,,Van Chantal heb ik de houding geleerd, zo van: dit is ons huis, wij maken hier de regels. Van Jan kopieerde ik de kalmte, hij wordt echt nooit zenuwachtig. En naar Edsilia kijk ik als ik even wil lachen. Zij vrolijkt me altijd op.’’

Volledig scherm Chantal Janzen: 'Nikkie is niet zo lang, wij zijn gewoon alledrie heel klein' © Brunopress

Lengte

Ze kreeg vanuit het buitenland vragen over haar lengte, hoe het is om boven de andere drie uit te torenen. ,,Hahaha, als er iets is waar ik niets aan kan doen, is het mijn lengte. En ik wil gewoon hakken dragen hoor.’’ Chantal Janzen: ,,Nikkie is niet zo lang, wij zijn gewoon alledrie heel klein.’’

Na een persconferentie van een half uur wisten de toehoorders dat Jan Smit geen ambities heeft om zelf ooit mee te doen aan het Songfestival (‘ik vind mezelf te oud’), dat een zingende Chantal Janzen hoogstens bij de repetities voorkomt (‘ik ga geen liedjes zingen in de liveshow, ook niet als er iets fout gaat’) en dat Edsilia Rombley vlak voor de eerste liveshow van de zenuwen nog even naar het toilet moest.

Hoewel De Jager veel leerde van haar collega’s, is er één ding dat Jan Smit van haar zou willen opsteken. ,,Ik ben gewend om in Nederlands, maar ook in het Duits te praten. Nu is het in het Engels en soms wil ik dat te snel doen. Dan kom ik na Nikkie en zij spreekt het zo goed, dat er bij mij enige bewijsdrang optreedt.’’

