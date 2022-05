S10 stond stijf van angst voor optreden: 'Ik heb mezelf echt herpakt’

S10 was gisteren, vlak voordat ze het Eurovisie Songfestival-podium moest betreden, op van de zenuwen. Dat vertelde de zangeres vanochtend in de radioshow van Bart Arens, waarin ze terugblikte op haar optreden tijdens de halve finale. ,,Ik voelde alle angsten die je kunt hebben, die kropen mijn lichaam in. Ik dacht: wat als ik mijn stem niet meer heb, wat als ik opeens val?”

Ze is door naar de volgende ronde en dus verzekerd van een plek in de finale, maar S10 hield het gisteren niet meer van de zenuwen, zo vertelde ze vanochtend aan Bart Arens op NPO Radio 2. Tijdens de puntenuitreiking gingen S10 en haar team ‘helemaal kapot’. ,,Ik dacht toen Moldavië werd aangekondigd: nee, nee, we gaan het niet doen, het was een illusie. Maar iedereen zei: rustig Stien, dit flikken ze ons altijd.” Daarmee doelt de zangeres op het moment dat ze als laatste werd aangekondigd, dat gebeurde namelijk ook bij Anouk en de Common Linnets. ,,Vlak voordat ze het riepen, zei ik nog: nee. Het voelt dus eigenlijk een beetje als de winst. Het was echt zó spannend.”

Amper 24 uur na haar optreden in de halve finale van het Eurovisie Songfestival voelt S10 zich dus ‘heel goed’ en ‘geweldig’. Maar gisteravond was dat gevoel wel even anders, vertelde ze. In de kleedkamer, voorafgaand aan haar optreden, stond het zweet S10 nog net niet op haar rug. ,,Ik voelde alle angsten die je kunt hebben, die kropen mijn lichaam in. Ik dacht: wat als ik mijn stem niet meer heb, wat als ik opeens val? Toen heb ik iedereen weggestuurd, in de spiegel gekeken en gezegd; dit gaan we niet doen. Niet op deze manier. Ik heb mezelf echt herpakt, ben heel rustig naar het podium gelopen, niet nerveus. Ik stond op mijn plek, keek naar boven en naar mijn voetjes, toen ging ik. Ik was volledig gefocust.”

Emoties

Die focus bleek te werken, want kijkers en BN’ers waren lyrisch over de kwetsbare S10. Het regende complimenten op sociale media; de emotie was soms hoorbaar en dat was precies de kracht, oordeelden de toeschouwers. Dat S10 vol emotie zat, bleek ook aan het eind van haar optreden, toen was zichtbaar dat het haar net iets te veel werd. ,,Het is zo bijzonder omdat ik met heel veel emoties bezig ben. Door de adrenaline gaat je lichaam tegen je werken. Opeens voelde ik dat ik daar stond, voelde dat ik het kon. ‘Dit ga ik doen, ik ga het zingen en vertellen hoe ik het wil’. Dat lukte, aan het eind van het lied realiseerde ik me dat. Ik voel zoveel dingen terwijl ik het zing. En ik sta daar ook maar in mijn eentje”, aldus S10.

Arens had bovendien nog een verrassing voor S10: hij wist haar oude schoolmentor Ilse op te sporen en nodigde haar uit voor een gesprek in de uitzending. Direct werd duidelijk dat de twee een bijzondere band hebben. ,,Ik denk dat zij mij als een van de eersten echt zag, als tiener op die school. Ze wist wat er met mij aan de hand was, maar liet mij zo in mijn waarde. Ik weet nog dat ik op het vliegveld van Ibiza stond, ik was gevlucht uit de stad voor de examenuitslag. Zij belde me en ik was zo emotioneel, zij wist ook: als ik die meid nu geen diploma geef, gaat het niet meer goedkomen”, rakelde S10 een anekdote op.

Het is gelukkig allemaal goedgekomen, reageerde haar voormalig mentor op die uitspraak. ,,Dat je nu zo staat te shinen en jezelf bent gebleven, trotser dan trots kan ik niet zijn. Je bent een topper, een lieverd.”

