Songfestival is de grootste Europese televisieklus die er bestaat

Alles ging fout tijdens songfesti­val-repetitie Grieks-Utrecht­se Stefania (18): ‘Zenuwen sloegen toe’

12 mei Nog zeven nachtjes slapen en dan staat jongste deelneemster van het Songfestival, de 18-jarige Grieks-Utrechtse Stefania Liberakakis, voor Griekenland op het podium in Ahoy in Rotterdam. In haar paarse catsuit hoopt ze met het nummer Last Dance de harten van de kijker te veroveren. Dat doet ze volgens de bookmakers al aardig: in de laatste peilingen wordt voor haar de elfde plek voorspeld.