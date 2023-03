Songfestivallied Burning daylight verdient top 10-plek: de uithalen zijn de kracht

De Nederlandse inzending voor het evenement in Liverpool is zonder meer een vakkundig gemaakt en eigentijds lied, waarin de hoofdrollen netjes zijn verdeeld over beide jonge vocalisten. Cooper neemt het rustige eerste couplet (met voornamelijk pianobegeleiding) voor zijn rekening, Nicolai staat in vocale zin vooraan wanneer de muziek wordt aangevuld met drums en synthesizers.