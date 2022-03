Wanneer is het Eurovisie Songfestival in 2022 en waarom doet Australië mee?

Wanneer is het Eurovisie Songfestival in 2022?

De halve finales van het Eurovisie Songfestival vinden plaats op dinsdag 10 mei en donderdag 12 mei. Op zaterdag 14 mei is de finale. Tijdens de halve finales strijden de deelnemende landen om een van de 25 finaleplekken. Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk, ook wel 'the big five’ genoemd, zijn al verzekerd van een finaleplek.

In totaal doen 40 landen mee aan de 66ste editie van het Eurovisie Songfestival. In eerste instantie zouden dat er 41 zijn, maar Rusland is uitgesloten van deelname na de inval in Oekraïne.

Waar wordt het Eurovisie Songfestival dit jaar gehouden?

Italië was vorig jaar met de band Måneskin de grote winnaar in Rotterdam, wat betekent dat het Zuid-Europese land dit jaar het gastland is. Zeventien steden hadden interesse om het muziekfestijn te huisvesten. Uiteindelijk is Turijn als winnende stad uit de bus gekomen en in evenementenhal PalaOlimpico gaat het gebeuren. Deze arena is gebouwd voor de Olympische Winterspelen in Italië in 2006.

Italië heeft het songfestival al twee keer eerder mogen organiseren, in 1965 in Napels en in 1991 in Rome.

Wie doet er mee namens Nederland?

Zangeres S10 zal Nederland in Turijn vertegenwoordigen tijdens de 66ste editie van het songfestival. Dat doet ze met een Nederlandstalig nummer, De Diepte. De bookmakers hebben niet bijzonder enthousiast gereageerd op de Nederlandse inzending. Bij de wedkantoren staat de zangeres op de achttiende plek.

Muziekjournalist Alexander van Eenenaam geeft in deze video zijn mening over het nummer van S10:

Waarom gaan ‘the big five’ direct door naar de finale?

Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk zijn direct verzekerd van een finaleplek en hoeven zich dus niet te bewijzen tijdens de halve finales. Dit komt doordat deze landen ieder jaar de grootste financiële bijdrage aan de organisatie leveren. Deze donaties worden beloond met een finaleplek.

Hoe kan het dat Australië meedoet met het Eurovisie Songfestival?

De naam van het muziekfestijn zegt het al, het Eurovisie Songfestival is een Europese aangelegenheid. Toch doen er ieder jaar landen mee die niet bij het continent Europa horen, bijvoorbeeld Australië. Dat land is groot fan van het songfestival en zendt het sinds 1983 uit. In 2012 kregen de Australiërs een eigen commentatorpositie en in 2015 mochten ze ter gelegenheid van de 60ste editie eenmalig meedoen. Later bleek dat helemaal niet eenmalig, want sindsdien doet het land steeds mee. Wel is afgesproken dat als Australië er met de winst vandoor gaat, de organisatie van de volgende editie naar een Europees land gaat.

Ook Israël en Armenië liggen officieel niet in Europa. Toch doen deze Aziatische landen ieder jaar mee. Dit kan doordat ze lid zijn van de European Broadcasting Union (EBU). Dit is een samenwerking tussen publieke omroepen van verschillende, met name Europese, landen.

Bekijk hier al onze video’s over het Eurovisie Songfestival: