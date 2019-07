15-jarige Gauff stunt tegen idool Williams

Dat is zeer verrassend te noemen. Gauff is 24 jaar jonger dan Venus Williams, haar grote voorbeeld, en stroomde in via een wildcard. ,,Ik weet niet hoe ik mij moet voelen. Het is de eerste keer dat ik moet huilen na een gewonnen wedstrijd. Ik kan het echt moeilijk uitleggen", zei een bescheiden 15-jarige Gauff, die vier matchpoints nodig had om de wedstrijd te beslissen.



Voordat Gauff überhaupt was geboren, had Williams al tweemaal Wimbledon gewonnen. Maar die vlieger ging niet op op maandagavond. Een tiener stuntte en versloeg haar grote idool. ,,Venus en Serena deden me realiseren wat mogelijk was. Er waren nooit veel gekleurde spelers in de tennissport, zeker niet in Noord-Amerika”, zei Gauff voorafgaand aan het toernooi.