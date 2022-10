Aan de uitslag zie je het niet, maar dapper RKC zet koploper Ajax bij vlagen voor schut

De vloek van Dankers en Timmermans is bij HC Tilburg eindelijk verdreven: ‘Ik dacht daar gaan we weer’

HC Tilburg is de beste debutant in de hoofdklasse in 41 jaar. Inge Dankers en Marloes Timmermans maakten afgelopen lente de promotie mee. Daarmee kwam na een bewogen seizoen hun droom uit. ,,Ik dacht: is dit nu de vloek die op ons rust?”

