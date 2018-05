Aanvaller Petra Kvitova aangehouden

KNVB ontkent gebruik zwaar drukmiddel tegen RKC

14:52 De KNVB ontkent dat er een brief of mail is verstuurd naar RKC Waalwijk met het dreigement het beloftenteam volgend seizoen niet deel te laten nemen aan de competitie indien het de laatste competitiewedstrijd tegen Heerenveen niet zou spelen. Dat verklaarde woordvoerder Daan Schippers woensdagmiddag.