Aanvoerder Kramer geeft bij RKC het goede voorbeeld: 90 minuten aan de bak en een doelpunt

Michiel Kramer (33) heeft al zoveel oefencampagnes meegemaakt. Het is niet zijn favoriete onderdeel van zijn werk en zal het ook nooit worden. ,,Veel trainen, veel lopen, want de conditie moet terug. Het is nu eenmaal nodig om fit te raken voor de competitie. Dat is volgens mij de juiste insteek”, zei de lange aanvalsleider van RKC zaterdagmiddag in Dortmund.