Achenteh is een ander mens na avontuur in Armenië: ‘Mijn vrouw zegt dat ik echt ben veranderd’

Een felgroene scooter, dagenlang pal voor zijn ouderlijk huis, geen eigenaar te bekennen. Het ‘scootermysterie’ hield Achenteh begin deze maand zoet, kort na zijn terugkomst in Nederland. Hij wist het zeker: die scooter heb ik elders in Eindhoven ook al een paar keer zien staan. ,,Maar terug thuis stond-ie er telkens weer”, kan de Gestelnaar een bulderlach niet onderdrukken. ,,Ik snapte er helemaal niets van! Toen vertelde iemand me dat het een van die deelscooters is, die werkelijk overal in de stad staan. Haha! Ja, je mist in een jaar tijd toch best veel hoor.”