Actie voor Villa Pardoes geeft RKC’ers extra brandstof tegen FC Groningen

RKC Waalwijk heeft wisselend succes met afwijkende voetbalshirts tijdens carnaval. Het speciale Villa Pardoes-tenue werd gisteravond tijdens de wedstrijd tegen FC Groningen al binnen één helft een collectors item. Want zo vaak komt het niet voor dat RKC bij de rust een 3-0 voorsprong koestert. Uiteindelijk sleepte de thuisclub in een sfeervol Mandemakers Stadion een 3-1 overwinning over de streep.

‘Klein Duimpje’RKC zette daarmee een reuzenstap richting lijfsbehoud. Voor de fans maakt dat het unieke shirt extra waardevol. Het is een ontwerp van de 10-jarige Lianne Koskamp, die geboren is met een hartafwijking. Alle spelers droegen in deze cruciale wedstrijd op hun rug de naam van een gast van Villa Pardoes, een vakantieverblijf bij De Efteling voor ernstig zieke kinderen en hun families.

Quote Het is een gemis dat Jens Odgaard er niet bij is. Maar we hebben het vandaag goed opgevangen Finn Stokkers

De doelpuntenmakers Finn Stokkers (twee maal) en Richard van der Venne zetten zich beiden in voor Salam die gekluisterd is aan een rolstoel. En dat hebben ze bij FC Groningen geweten. Samen namen ze de totale Waalwijkse doelpuntenproductie voor hun rekening. Stokkers scoorde voor het eerst in zijn carrière twee keer in een eredivisiewedstrijd.

Jens van de dag

,,Ik was er al een paar keer dichtbij, nu is het een keer gelukt”, zei de spits die in de tweede helft in de huid kroop van de geblesseerde Jens Odgaard. In het eerste bedrijf vervulde Van der Venne meer die rol. Op de vraag of hij de Jens van de dag was, antwoordde Stokkers: ,,Qua goals wel, qua spel kan het nog wel beter. Jens brengt heel veel creativiteit met zich mee, oplossingen ook en dreiging. Het is een gemis dat hij er niet bij is. Maar we hebben het vandaag goed opgevangen.”

Volledig scherm Richard van der Venne © Toin Damen/Pro Shots

Aan de openingstreffer ging een blunder van Groningen-speler Damil Dankerlui vooraf. Daarvoor had FC Groningen het beste van het spel en leek er geen vuiltje aan de lucht voor de bezoekers. Na drie nederlagen op rij bleek het vertrouwen in het team van de vertrekkende Danny Buijs heel broos. Van achteruit sloegen Ahmed Touba (met een paar meesterlijke dieptepasses) en Alexander Büttner bressen in de Groningse defensie. In de afronding waren Stokkers en Van der Venne ongekend koelbloedig.

Quote Ik kijk wel af en toe naar de stand. Dan zie je dat het gevaar akelig dichtbij komt Finn Stokkers

Groningen was groggy, had de rust en drie verse krachten nodig om overeind te krabbelen. Door de 1-3 van Jörgen Strand Larsen op aangeven van invaller en ex-RKC’er Cyril Ngonge werd het weer een wedstrijd met nog meer dan een half uur op de klok. Michiel Kramer en Van der Venne lieten kansen liggen om Groningen de nekslag te geven. Aan de andere kant was doelman Etienne Vaessen op zijn post bij de spaarzame keren dat de noorderlingen doorbraken.

Akelig dichtbij

Stokkers gaf toe dat hij na de thuisnederlaag tegen PEC Zwolle zenuwachtig werd. ,,RKC is een rustige club, maar ik beleef mijn sport heel erg intens. Ik kijk wel af en toe naar de stand. Dan zie je dat het gevaar akelig dichtbij komt. Als je één ding niet wil, is degraderen.” Een bezoek aan Villa Pardoes helpt om te relativeren, volgens Stokkers. ,,Dan mag je je gelukkig mag prijzen dat je gewoon gezond bent. Want dat is niet vanzelfsprekend als je die kinderen ziet. Dat is soms hartverscheurend. In Villa Pardoes hebben ze de week van hun leven. Daar wil ik graag geld voor inzamelen.”

RKC-coach Oosting: ‘Mentaliteit en stress als basis’ Geduldig ging Joseph Oosting voor de aftrap van RKC - Groningen op de foto met een kindje in het kader van de actie voor Villa Pardoes. ,,Nee, dat vond ik geen punt. Geen excuses dat ik me dan moet focussen op de wedstrijd”, verklaarde de winnende coach na afloop. ,,Ik juich dit enorm toe. Respect voor de club. We zijn allemaal met onszelf bezig, de ik-cultuur is groot. Maar we moeten alles wel een beetje relativeren. Het gaat hier om zieke kindertjes die je de week van hun leven kunt geven.” Volledig scherm De technische staf van RKC heeft wat te vieren na de zege op FC Groningen. In het midden Joseph Oosting tussen zijn assistenten Sander Duits (links) en Peter Uneken. © Pro Shots / Toin Damen Op paniekvoetbal zul je Oosting niet snel kunnen betrappen. Natuurlijk gaf de thuisnederlaag tegen (mede-)degradatiekandidaat PEC Zwolle vorige week stof tot nadenken. ,,Maar wij laten ons niet gek maken. Over het hele jaar presteren we steady, halen constant onze punten. Een gemiddelde van één per wedstrijd is onze missie, al vanaf het begin van het seizoen. Daar houden we ons aan vast. Alleen, we hebben nu nog helemaal niets. Ik vind het een groot compliment waard hoe we het tegen FC Groningen gedaan hebben. Met mentaliteit en strijd als basis.”