Actiegroep wil 'racistisch' penislied over Lukaku uit stadions weren

Een actiegroep die racisme en discriminatie uit het Britse voetbal wil weren maakt in The Times bezwaar tegen een lied waarin behalve Lukaku’s goals ook de lengte van zijn lid wordt geroemd. Losjes vertaald klinkt de ode als volgt:



Romelu Lukakuuuuuu

Hij is onze scorende Belgische genius

Met een 60 centimeter lange penis

Hij maakt al onze doelpunten

Met zijn eikel tussen zijn tenen



Volgens Kick it Off versterkt het lied het raciale stereotype dat zwarte mannen beter bedeeld zijn dan anderen. ,,De tekst in het lied is beledigend en discriminerend'', liet een woordvoerder weten. ,,Raciale stereotypen horen niet thuis in het voetbal en in de samenleving. Dat het lied bedoeld is om de speler te bejubelen doet daar niets aan af. We zullen contact opnemen met de club en de voetbalbond om zo snel mogelijk maatregelen te nemen.''



The Independent meldt dat er reeds een onderhoud is geweest tussen Kick it Off en ManUnited. De club, die liet weten een ‘zero-tolerance-beleid’ ten aanzien van racisme te hebben, gaat advies inwinnen bij een specialist.