Activistische Oranjeleeuwin Chatilla van Grinsven: ‘Ben er van overtuigd dat wij historie zullen schrijven’

Het leven van Chatilla van Grinsven (28) speelt zich steevast in de hoogste versnelling af. De in Helmond opgegroeide en in Rosmalense woonachtige basketbalster barst van de ideeën en zit vol enthousiasme. Op dit moment is ze vooral content met de Orange Lions, de nationale basketbalploeg. Donderdag werd een belangrijke eerste horde richting EK-kwalificatie in 2021 genomen door Hongarije te verslaan in de Sporthallen Zuid in Amsterdam. ,,Fantastisch, we verslaan even de beste in onze poule”, zegt de forward. Slowakije is het derde team in de poule, de nummer 1 kwalificeert zich voor het EK.