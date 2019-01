AD-fotograaf Pim Ras wint Zilveren Camera

Over de foto die Ras schoot tijdens de Olympische Spelen in Pyeongchang zegt de fotograaf zelf: ,,De blik van Suzanne Schulting is gefocust op goud als ze in de laatste bocht van de 1000 meter als eerste op de finish afgaat. Achter haar rijden de twee Koreaanse vrouwen elkaar uit de wedstrijd. Even later kan Schulting zich olympisch kampioene noemen. Onlangs werd ze zelfs uitgeroepen tot Sportvrouw van het Jaar.”