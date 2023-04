Adrie van der Poel neemt hoed af voor z’n zoon, maar denkt dat vijf Monumenten niet meteen haalbaar zijn

Willem II-trai­ner Robbemond verklaart armgebaren richting de KingSide: ‘Ik vond dat fluiten jammer’

Het begin was stroef, maar de uitkomst van Willem II - VVV-Venlo (2-1 winst) was uiteindelijk uitstekend voor de Tilburgers. En dus was trainer Reinier Robbemond na afloop tevreden, op een kleinigheidje in de eerste helft na.