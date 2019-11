Advocaat heeft hoger winstpercentage in Europa dan Feyenoord

De 72-jarige Hagenaar, met Zenit Sint-Petersburg winnaar van de UEFA Cup in 2008, is als clubcoach nog foutloos tegen Zwitsers. Hij stond overigens ook maar twee keer eerder tegenover een ploeg uit het Alpenland. Dat was in de zomer van 2016 in de play-offs van de Europa League. Als trainer van Fenerbahce won hij toen beide duels van Grasshoppers (3-0 en 0-2).