Advocaat voorzichtig bij weerzien met Rangers: ‘Winst zou verrassing zijn’

De trainer vertelde tegen de Nederlandse pers dat hij nog altijd personele problemen heeft. Edgar Ié, Rick Karsdorp en Ridgeciano Haps kunnen niet spelen. Of Nicolai Jørgensen kan spelen, is volgens de trainer nog afwachten. De Deense spits traint weer, maar lijkt allesbehalve topfit.

In navolging van Frank Arnesen zei ook Advocaat nog maar eens dat er in de winterstop spelers bij moeten komen. Feyenoord hoopt dat er bij de grote clubs spelers zitten die nu buiten de boot vallen en die perse in actie willen komen om het EK 2020 nog te kunnen spelen.

Tot die tijd moet Advocaat het doen met een gehavende selectie, een euvel waar zijn voorganger Jaap Stam ook mee te kampen had. Is het feit dat spelers voortdurend geblesseerd afhaken pech of iets structureels? ,,Allebei’’, zei Advocaat, die wederom Lutsharel Geertruida en Tyrell Malacia een kans geeft. De twee backs zullen voor de aanvallende impulsen moeten zorgen, want Feyenoord moet winnen. ,,Maar dat zou een verrassing zijn’’, was Advocaat voorzichtig.