Afscheid van Verdi TN: ode aan een bijzonder paard, en dat is het

Verdi TN heeft nooit op stal gestaan in Schijndel of in de wei gedarteld aan de Dungensesteeg. Toch heeft Kees van den Oetelaar een speciale band met de 20-jarige hengst die de Nederlandse paardensportliefhebbers jarenlang in vervoering heeft gebracht. Voor de 61-jarige paardenman zal het een emotioneel moment zijn als de Brabanthallen zondag tijdens Indoor Brabant afscheid neemt van een van de meest succesvolle springpaarden uit de vaderlandse geschiedenis.

,,Het is een bijzonder paard. Hij heeft twee olympiades gelopen, EK’s, WK. En altijd met medailles thuisgekomen. Mooi dat ie ook van een eigenaar uit Schijndel is, toch? Dit is een echt paardendorp.”

Made in Made

Van den Oetelaar vertelt thuis vol passie over ‘zijn’ paradepaard. ,,Ik heb hem gekocht toen ie een paar uur oud was. Bij Denis Musterd in Made. Die heeft hem in principe gemaakt. Ja, made in Made. En ik heb hem weer half aan Henk Nijhof verkocht. Die heeft een grote opfokstal in Geesteren met 150 veulentjes per jaar. Daar heeft Verdi de eerste vier jaar mooi tussen gelopen. Dat is ook het beste voor een paard, opgroeien tussen andere. Wij hebben hier wel wat veulentjes, maar niet in die aantallen.” TN in zijn naam staat voor Team Nijhof.

Quote Al als veulentje was het voor mij duidelijk dat het een bijzonder paard was Kees van den Oetelaar (61)

,,Wanneer het voor mij duidelijk was dat het een bijzonder paard was? Als veulentje al. Omdat ie van een tophengst was. De vader, Quidam de Revel, was op dat moment zowat de beste hengst ter wereld en de moeder, Clarissa, paste daar perfect bij. In principe een winnende combinatie, maar dat moet dan natuurlijk nog wel goed uitvallen.”

Topkarakter

Als vierjarige verhuisde Verdi naar Springstal Van der Vleuten in Mierlo, waar Maikel, de zoon des huizes, de vaste berijder werd. ,,Zij zijn samen opgegroeid. Dat is de kracht van deze combinatie geweest. Van niks naar de top. Maikel had weinig tot geen ervaring met grote paarden, kwam van de pony’s af. Dat was best gevaarlijk: Maikel was nog jong en Verdi ook. En het was een hengst. Die zijn stoer hè. We wisten wel dat hij een topkarakter had. Wat dat inhoudt? Eerlijk. Als paard heb je heel vaak de kans om een ruiter in de steek te laten. Een paard is geen machine. En een paard is groot en sterk. Als je die aan je kant wil krijgen, moet daar toch wel even over nadenken.”

Volledig scherm Kees van den Oetelaar

,,Verdi heeft iets wat een ander paard niet heeft”, vervolgt Van den Oetelaar zijn lofzang. ,,Hoe moeilijker de parcoursen worden, hoe makkelijker hij erover denkt. Een ander paard krijgt een beetje stress, Verdi blijft dan juist rustig. Ook tijdens het reizen. Als je je een uur of acht staat op te winden in het vliegtuig naar Calgary, kun je op zo’n parcours geen prestaties leveren. Verdi dacht dan: ‘Rustig blijven, want ik moet dadelijk presteren.’”

Miljoenen geboden

,,Als we gewild hadden, hadden we hem heel goed kunnen verkopen. Miljoenen zijn er geboden. Al toen hij 5 jaar oud was. En later voor nog meer. Op zijn negende, tiende was Verdi een van de beste paarden ter wereld. Toen al was hij een legende.” Voor een paardenhandelaar een goed moment om te cashen. ,,Ja, maar we hebben er niet één seconde aan gedacht. Zelfs nu niet, nu hij 20 is. Of wij er goed aan gedaan hebben, weet ik ook niet.”

Volledig scherm De laatste keer dat Maikel van der Vleuten met Verdi TN in actie kwam tijdens The Dutch Masters - Indoor Brabant was in 2019. © DigiShots

,,Och, wat is belangrijk in het leven? Als je echt een liefhebber bent, krijg je ook een band met een paard. Net als iemand anders met een hond, die verkoop je toch ook niet? Verdi is een familiepaard van Van der Vleuten, Nijhof en Van den Oetelaar. We dachten daar allemaal hetzelfde over. Als je niet op één lijn zou zitten, doe je geen veertig jaar zaken met elkaar.”

Quote Zelfs een dag voor vertrek naar de Olympische Spelen, heeft hij nog gedekt Kees van den Oetelaar

,,Hij heeft als een van de weinige paarden in de topsport ook elke week merries moeten dekken. Om dat te combineren is heel moeilijk, ook al gaat het via ki (kunstmatige inseminatie, red.). Zelfs een dag voor vertrek naar de Olympische Spelen, heeft hij nog gedekt. Verdi was op hoge leeftijd nog actief in de topsport en liep de dikste concoursen ter wereld tégen zijn eigen kinderen. Het is bijna niet uit te leggen wat voor kick je als fokker daarvan krijgt. Dat heeft helemaal niets met geld te maken. Ik hoop dat hij nog een jaar of tien meegaat. Dan kunnen we van het dekgeld van Verdi weer andere paarden kopen die we proberen in de top te krijgen.”

Paspoort Verdi Naam: VDL Groep Verdi TN

Geboren: 2002

Geslacht: hengst

Ras: KWPN

Familie: Quidam de Revel (vader) en Clarissa (moeder)

Ruiter: Maikel van der Vleuten

Eigenaar: Stal van der Vleuten, Team Nijhof, C.A.M. van den Oetelaar

Belangrijkste prestaties: 2012: teamzilver op de Olympische Spelen in Londen

2014: teamgoud op de Wereldruiterspelen (WK paardensport) in Caen

2014: teamgoud finale FEI Nations Cup in Barcelona

2015: teamgoud op de Europese kampioenschappen in Aken

2016: 7de met Nederland op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro Overig: winnaar Grote Prijzen van oa. Salzburg, Lyon, Lummen, Madrid, Doha en Verona.