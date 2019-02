Agassi voorspelt: ‘Djokovic breekt record Federer’

In een interview met Times of India zegt de Amerikaanse oud-tennisser (48), zelf winnaar van acht Majors, dat er geen betere speler is dan een Djokovic op zijn best. Dat is voor hem dan ook het beste criterium om te bepalen wie de GOAT (Greatest Of All Time) van het tennis is, de beste speler ooit. ,,Tegenwoordig kijken we vooral naar cijfers, maar ik heb argumenten waarom die niets zeggen. Björn Borg stopte op zijn 26ste, met 11 gewonnen Grand Slams. Maar hij sloeg 10 keer de Australian Open over, waar destijds nog op gras werd gespeeld. Zeg het maar…”



Cijfers kunnen niet het enige criterium zijn, zegt Agassi in de krant. ,,Het gaat er ook om wat je moest doen om een Grand Slam-toernooi te winnen. Roger Federer moest van mij winnen, van Andy Roddick, Lleyton Hewitt, Carlos Moya. Maar ook een stel anderen, in zijn vroegere jaren. Toen Rafael Nadal opkwam, moest hij van Federer en Djokovic winnen. Djokovic dus van Federer en Nadal (…). Die drie gasten hebben bijna twee keer zo veel tegen elkaar gespeeld als Pete Sampras en ik. Dit is een speciale generatie.”