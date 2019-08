Ajax begint nieuwe Europese campagne met uitwedstrijd bij PAOK

Reconstructie Twente speelde ooit tegen Maradona: ‘De mensen waren bezeten van hem’

8:28 Slechts één keer speelde een Nederlandse club tegen het Napoli van Diego Armando Maradona, over wie deze week een veelgeroemde documentaire in première gaat. FC Twente speelde in 1985 gelijk in een uitverkocht San Paolo. ,,Vrijwel niemand kent het verhaal van deze wedstrijd.’’