Ajax bezorgt Real Madrid grootste Europese thuisnederlaag ooit

Real verloor slechts één keer eerder in Europees verband met drie doelpunten verschil. Opvallend genoeg gebeurde dat ook dit Champions League-seizoen, in de groepsfase tegen CSKA Moskou (0-3). De nederlaag tegen Ajax tikt net iets zwaarder aan, omdat er nu vier tegengoals worden geïncasseerd.

Twee keer eerder kreeg de Spaanse topclub in Bernabéu in een Europa Cup-duel vier goals om de oren. Dat gebeurde tegen de Duitse opponenten Schalke 04 (3-4 in 2015) en Bayern München (2-4 in 2000).