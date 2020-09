Ajax bij Champions League-loting in Pot 2 na nederlaag Benfica

PAOK won in eigen huis met 2-1, waardoor de Portugezen (waar aanwinst Jan Vertonghen in de basis stond) verder moeten in de Europa League. Het duel zal in Amsterdam ongetwijfeld met extra interesse zijn gevolgd: alleen Benfica kon Ajax nog uit Pot 2 houden, als het zich voor het hoofdtoernooi van de Champions League wist te plaatsen. De nummer twee van het afgelopen seizoen in Portugal staat namelijk hoger op de Europese ranglijst dan Ajax.