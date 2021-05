Ajax brengt nieuw bod uit op Go Ahead-doelman Gorter

Jay Gorter is een stapje dichter bij een transfer naar Ajax. De regerend landskampioen heeft bij Go Ahead Eagles een nieuw, verhoogd bod neergelegd op de 20-jarige doelman. De verwachting is nog altijd dat Gorter de overstap zal maken naar Amsterdam.

Go Ahead Eagles heeft het verhoogde bod dat Ajax deze week uitbracht in beraad. De kans is groot dat beide partijen alsnog tot een akkoord zullen komen. Een deal leek eerder deze maand nog heel ver weg, toen Ajax schrok van de vraagprijs voor Gorter. Die lag immers veel hoger dan het bedrag dat GAE-eigenaar Alex Kroes in de onderhandelingen met Vitesse vorige maand voor ogen had.

Een deal tussen Vitesse en Go Ahead Eagles bleef vorige maand uit. Gorter heeft zijn zinnen inmiddels gezet op een transfer naar Ajax. Eerder deze maand ging de jonge sluitpost op De Toekomst in gesprek met technisch directeur Marc Overmars en trainer Erik ten Hag. Daar hield de jonge sluitpost een goed gevoel aan over.

Voor Gorter is De Toekomst geen onbekend terrein. De keeper uit Purmerend speelde al vier seizoenen in de jeugdopleiding van Ajax. Na drie jaar bij AZ maakte Gorter in 2018 de overstap naar Go Ahead Eagles. Bij de club uit Deventer had hij afgelopen seizoen met liefst 25 clean sheets (een record) een belangrijke bijdrage in de terugkeer naar de eredivisie.

Scherpen

Tegenover de waarschijnlijke komst van de ene talentvolle doelman, staat het vertrek van een andere. Kjell Scherpen had zijn ja-woord al gegeven voor een verhuurperiode aan PEC Zwolle. Brighton & Hove Albion lijkt roet in het eten te gooien voor de Zwolse eredivisionist. Hoewel Ajax aanvankelijk niet leek open te staan voor een verhuurperiode van de Drent, bevinden de onderhandelingen met de Premier League-club zich inmiddels in een vergevorderd stadium.